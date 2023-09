Comparte

Esta semana Alessia Traverso se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano y prontamente, volverá a la competencia por decisión de sus compañeros.

Todo ello, porque ya inició la etapa de repechaje en el programa y fueron los jugadores quienes tuvieron que escoger los nombres de quienes querían que reingresaran.

A pesar de que estará poco tiempo en el “mundo real”, en conversación con La Cuarta la influencer reconoció que todo ha sido muy distinto para ella.

Esto, porque creía que abandonando el encierro todo afuera sería como era antes, sin embargo, no contaba con que podría tener una cuota de fama.

“Yo pensé que iba a salir y que me vida iba a seguir exactamente igual, pero salir a la calle es una experiencia totalmente distinta. Es muy lindo, no me ha tocado nada negativo en ningún sentido. Las críticas no me hacen daño”, sostuvo.

Tras ello, recalcó que ha tenido muy buena percepción con la gente y que si bien, hay críticas, estas no le afectarían.

Recordemos que, la mayoría de sus amigos dentro del encierro cuando fueron eliminados se enfrentaron a una ola de odio y comentarios negativos, sin embargo, ella ha contado con un recibimiento muy diferente.