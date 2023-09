¡No lo dudaron! Continúa la química entre Constanza Capelli y Federico Farrell, y así lo dejaron ver ambos participantes en una nueva fiesta dentro de la casa de Gran Hermano.

La celebración tuvo por temática «fiesta primavera hippie», donde los concursantes se vieron muy cercanos.

Pero el hecho de mayor tensión fue cuando Coni y Fede se besaron. Y aunque no es la primera vez, en cada nueva ocasión se vislumbra la posibilidad de un nuevo romance dentro del encierro.

Sin embargo, quienes no están muy contentos con esa opción son los fanáticos de la familia Lulo. Esto porque cabe recordar que Federico entregó dos votos a Francisca para su reingreso en el repechaje, lo que generó la molestia entre los usuarios.

Me enoja la pareja de Coni y Fede. No es que no tengan química o que Fede sea un traidor, es que el está casado con la lulo po, pensé que iban a mantener una dinámica de parejita dentro del juego, pero no, no tuvieron ni una dinámica #LaResistenciaLulo