Comparte

El pasado jueves, Gran Hermano quiso premiar a los cuatro jugadores históricos, que han estado desde que inició el reality.

Así, Jennifer, Jorge, Constanza y Hans recibieron una serie de sorpresas que emocionaron a los jugadores, esto tras casi 100 días de encierro, el cual incluye $4 millones para cada uno los denominados «cuatro fantásticos».

Sin embargo, quien no dejó atrás su emoción fue Pincoya, quien llegó hasta el confesionario para agradecer el gran acto del reality.

“Estoy muy emocionada por el video que me dio de mi familia, de mi hijito. Lo encontré tan grande, tan lindo. Quedé muy contenta y quiero agradecer el regalo que nos dio, el video, la cena y que me regaló dinero, nunca me lo esperé”, dijo la reconocida «Lulo».

Mensaje a su hijo

Sin embargo, envió un especial mensaje a su hijo, donde en reiteradas ocasiones ha dejado entrever lo que hará con el premio millonario.

“Quería mandarle un saludo a mi hijo, y decirle a mi hijito que el tío Gran Hermano me regaló a mí cuatro millones de pesos, y yo te los voy a regalar a ti hijito, para que te compres un lindo computador para que hagas tus tareas, porque todo lo que es para mí, es para ti”, añadió.

«Gracias a ti, Jennifer», respondió la voz de Gran Hermano.

«No, gracias a ti (…) Lo que tú me regalas a mí son ocho meses de trabajo, son ocho meses de trabajo para yo juntar 4 millones de pesos. Lo que significa para mí es que si me tengo que ir este domingo, me llevaré eso a mi casa, que le puedo pasar a comprar algo a mi hijo. No tengo palabras de agradecimiento, de verdad, muchas gracias”, concluyó.