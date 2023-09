Comparte

Desde esta semana, «Socios de la parrilla» se tomará las noches de los sábados en Canal 13 y en este nuevo episodio, sus anfitriones recibirán a dos grandes del humor: Mauricio Flores y Gigi Martin, quienes sorprenderán a Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot con sus queridos personajes “Melón y Melame”… y con grandes revelaciones.

El reconocido dúo de comediantes recordará el inicio de “Melón y Melame”, las críticas que recibieron en el Festival de Las Condes y cómo hoy se han convertido en una de las duplas más vigentes de este año, con gran reconocimiento y cariño del público.

Además, ambos recordarán su distanciamiento por 17 años y el motivo que los llevó a reencontrarse en el año 2018. Es así como Mauricio desclasificará que “fue algo muy bonito porque tiene que ver con la amistad más que con el trabajo y el compañerismo de ser colegas».

«Un día mí señora tuvo un accidente, nosotros no nos hablábamos, y alguien le avisó a Gigi que yo estaba en la carretera en un choque, entonces suena mi teléfono y a pesar de haber estado peleados, yo no lo había borrado. Él me dice ‘yo voy altiro para allá’, y no lo pensó dos veces”, señaló luego el comediante.

La dupla y el Festival de Viña

Posteriormente, en «Socios de la parrilla», los intérpretes de “Melón y Melame” conversarán sobre su paso por el Festival de Viña del Mar, donde la dupla brilló por dos años consecutivos: 1998 y 1999.

Es así como Mauricio Flores revelará que “si alguna vez tenemos que cerrar un ciclo, ojalá sea en el Festival de Viña, porque ahí partimos. Ahí partió toda nuestra gran ilusión, todo el gran cariño que nos ha dado el público, entonces creo que debiéramos cerrar la historia de ‘Melón y Melame’ ahí”.