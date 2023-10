Comparte

La animadora Pamela Díaz es uno de los 16 rostros que se encuentran compitiendo al interior de Tierra Brava, el nuevo reality de Canal 13.

Bajo este sentido, en las redes sociales los fanáticos han intentado encontrarle una pareja a la comunicadora, mostrándose bastante cercana al modelo Jhonatan Mujica.

Y en la última emisión se mostró cómo se concretaría este affaire entre ambos. «Me gustas«, le expresó Díaz al hombre.

Ante esto, Mujica respondió: «Me gustabas desde antes. Me gusta tu personalidad, es lo que más me llamaba la atención. Que la conexión y la buena«, le expresó, mientras ambos se encontraban acurrucados en la cama.

Luego el modelo continuó: «Cuando pensaba en la personalidad que tenemos. Se dio solo», mientras que Díaz respondió: «También la paso bien contigo«.

Si bien todos esperaban que estas palabras se sellaran con un beso, esto último no ocurrió. Aún así, sus palabras dejaron clara sus intenciones, por lo que queda esperar a cómo avanza esta historia.