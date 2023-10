Comparte

Esta noche, “El Purgatorio”, el estelar animado por Nacho Gutiérrez, tendrá en vivo y en directo en las pantallas de Canal 13 a dos grandes invitados: Daniel Valenzuela y Karol Lucero.

“Creo que vamos a pasar un buen momento, le tengo mucho aprecio a Karol. Sin embargo, ‘El Purgatorio’ tiene sus bemoles, sus claros y sus oscuros. Para mí todos los muertos son buenos, pero a estos muertos se encargan de sacarle sus ‘yayitas’ y hurgar en su pasado«, comenta Daniel Valenzuela de su participación en el espacio de los viernes prime de Canal 13.

En cuanto a los temas que se podrán conversar en “El Purgatorio”, Daniel reveló “como siempre, voy a decir mi verdad». También agregó, “espero irme al cielo para tener mi segunda vida, aunque creo que Karol también tiene muchas posibilidades, pues él se va a reivindicar con la gente y espero que el público entienda que se cometió una injusticia con él”.

«Esta invitación es cerrar una etapa en mi vida»

Por su parte, Karol Lucero comenta, “voy a pasarlo bien y a disfrutar, creo que los programas en vivo y en directo tienen una magia especial y me gusta esa televisión. El interactuar con el público en directo me acomoda mucho”.

“También siento que esta invitación es para dar punto final y cerrar una etapa en mi vida que ha sido muy difícil. Este programa lo voy a enfrentar desde la vereda de la verdad, no tengo porqué mentir. Llevo hablando en varios espacios los procesos que he vivido con el estallido social y con las funas».

Luego continuó: «En ese sentido, voy a aprovechar este espacio para cerrar una etapa de mi vida que comenzó en octubre del 2019, justo hace cuatro años, de un episodio que no borraría de mi vida porque me sirvió mucho para crecer”. Finalmente, añade que “he estado en el purgatorio la mayor parte de mi vida y he vivido el infierno terrenal”.

Lucero ha generado diversas polémicas, siendo la más recordada la que protagonizó en Radio Carolina donde fue acusado de un hecho de connotación sexual en una transmisión en vivo, algo que él ha negado en variadas ocasiones. En tanto, después del estallido social ha sido víctima de diversas funas a causa de sus logros económicos, su relación con las mujeres y su forma de ser.