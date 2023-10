Comparte

Recientemente, se dio a conocer que Camila Campos, más conocida como Camilisima en las redes sociales, se convirtió en la primera eliminada de Tierra Brava.

En ese sentido, la joven ha aprovechado su tiempo libre para dar entrevistas y contar su experiencia.

Por ello, en una conversación con Publimetro, la periodista habló sobre su participación en el espacio de telerrealidad y también, de su expareja, Sebastián Ramírez, quien actualmente está en Gran Hermano.

En primera instancia, dejó en claro que no ha visto su participación en el espacio de Chilevisión y luego comentó “es mi expareja, lo mejor para él, le tengo mucho cariño. Lo dije en ‘Tierra Brava’. Le tengo mucho respeto, pero tengo una conversación pendiente con él”.

Luego, la comunicadora detalló que algunos de los temas que deberían haber conversado quedaron en el aire, pero que es normal.

Finalmente, la exparticipante del reality de Canal 13 comentó que si bien ya terminaron, a ella le gustaría tener una última conversación con él, pero sabe que ninguno de los dos se va a buscar.

“Hay relaciones en las que, a veces, la distancia se da y no es necesario aclarar nada. No todos los cierres tienen que ser conversados, para mi gusto. Si está la posibilidad de que nos volvamos a ver y tener esa conversación, sí, obvio, pero no creo que él me busque ni que yo lo busque”, cerró.