Todo apunta a que la ruptura de la familia Lulo es definitiva. Esto, luego de que la amistad entre Jennifer ‘Pincoya’ y Constanza Capelli se quebró hace unas semanas.

Y si bien han pasado bastantes días desde este quiebre, la situación no ha mejorado y, todo lo contrario, ha empeorado.

Esto quedó demostrado en la transmisión 24/7 de Pluto TV, en donde Pincoya conversaba con Hans, cuando se refirió a su vínculo con Coni Capelli.

«Yo tampoco voy a pelear por nadie, si ni me interesa. Ya el hecho de que me fue a acusar, y después me dejó dicho acá que como que Gran Hermano hizo la hueá de la tele. El hombre no se va a prestar para esa hueá po hueón. Que él lo puso en el programa, ni cagando. Ni cagando iba a hacer esa hueá. Que el hombre quiso exponerlo en el programa», le señaló.

En la misma línea, señaló que si bien se había disculpado con Constanza, veía distante un acercamiento.

«Cuando perdono, perdono de corazón, y si no, no nomás, pero hago si distanciamiento con la gente. Y además con esa huea que me pasó… Yo ya ni siquiera estoy enojada con ella, pero obviamente la huea cambió«, repasó.

«Se cayó»

La situación generó múltiples comentarios en redes sociales, donde los fanáticos aseguraron que Pincoya ‘se cayó’.

«Igual como Mónica creía que Gran Hermano era Dios, Pincoya confía más en una producción que lleva meses atacándola«, fue uno de los mensajes.

Otro de los mensajes fue «cuando miro el reality ya no veo a Pincoya, solo a Jennifer (…) Antes eras mi ganadora indiscutible, pero bueno, vuela alto«.

Aquí puedes ver algunos de los comentarios:

“por la plata baila el mono” “sus pelas son todo un show” PARA AMIGAS ASÍ MEJOR NO TENER pic.twitter.com/bbQYbr3RM0 — emi 🇺🇾 (@wiseaitana) October 10, 2023