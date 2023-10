Comparte

Mañana, en un nuevo capítulo de “Socios de la parrilla”, Pancho Saavedra, Jorge Zabaleta y Pedro Ruminot reunirán a Dino Gordillo y Paul Vásquez, dos humoristas y amigos que han triunfado numerosas veces en el Festival de Viña del Mar, desde hace 27 años.

Dino, quien ha estado 7 veces en la Quinta Vergara, contará que siempre se contacta con los humoristas que van a presentarse en el certamen viñamarino para desearles suerte.

“Los llamo a todos. Yo siempre soy feliz cuando a alguien le va bien, cuando el otro triunfa. Las generaciones nuevas tienen que aprender de nosotros, por algo hemos llegado donde estamos”, dirá al respecto.

Para confirmar sus dichos, Diego Urrutia, triunfador de Viña 2023, relatará en un video que efectivamente Gordillo lo llamó. “No le contesté porque me estaba duchando, entonces me escribió por WhatsApp, me retó, me dijo ‘No te has subido a la Quinta y ya te creís la r…’. Después lo llamé, hablamos y me dio muchos consejos. Se lo voy a agradecer por siempre”, admitirá el joven standupero.

“A mí me gusta el stand up, pero cierto tipo de stand up. Cuando usas la obscenidad y la grosería para sacar risas, no”, sostendrá Dino sobre los humoristas actuales.

Paul Vásquez, en tanto, quien ha estado 5 veces en Viña como parte del dúo “Dinamita Show” y una en solitario, revelará que actualmente está estudiando Técnico en Enfermería.

“Yo siempre tuve el sueño de estudiar Teatro, pero no tenía plata», confesará, añadiendo que «ha sido una experiencia muy bonita volver a estudiar, sacarse el moho. Quiero complementar mi pega de bombero y quiero hacer mi pyme también, trabajar en una red de urgencia”, sostendrá el comediante.



Luego, consultado sobre una posible reunión de “Dinamita Show”, será enfático: “A pesar de lo que estoy estudiando, mi vida es arriba de un escenario. Sería hermoso celebrar los 30 años de ‘Dinamita Show’ juntos (con Mauricio), pero desgraciadamente no va a suceder porque no depende de mí”, confidenciará «El flaco”.