Esta noche en “El Purgatorio”, estelar centrado en juzgar los actos de los famosos para enviarlos al Paraíso o al Infierno, los invitados serán Claudio Moreno (“Guru Guru”) y Kurt Carrera ( “Tutu Tutu”).

Claudio Moreno se inició como bailarín de programas televisivos en los años 80, y en los 90 incursionó en la comedia y la actuación, primero en el disfraz del entrañable “Guru Guru”, el eterno acompañante del Profesor Rossa, y luego con personajes como “Carlos Núñez Núñez” y los “Blondon Boys”.

Por su parte, Kurt Carrera actuó en teleseries como «Adrenalina», pero destacó como dupla de Pablo Zamora en personajes cómicos como “Los hermanos sin dolor” y “Salomón y Tutu Tutu”, donde interpretó a una parodia del “Guru Guru” de Claudio Moreno.

¿Cielo o Infierno?

En relación a su participación en “El Purgatorio”, Claudio Moreno asegura que “voy a hablar de todo, porque no tengo ni un drama del pasado. Hablaré de mi presente, de lo que espero del futuro, de las cosas buenas que me han pasado y también de las cosas no tan buenas. Estoy preparado para las tallas de Slimming y Chiqui, y deseo con todo mi corazón irme al cielo”.

Por su lado, Kurt Carrera expuso que “en este programa hay que pasarlo bien y disfrutar, y qué mejor que hacerlo con Claudio, que fuimos rivales y llegamos a ser amigos. No me complica ningún tema porque ya estamos muertos, y espero irme al cielo porque creo que he sido una buena persona».