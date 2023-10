Comparte

Azzartt Maveth, la segunda participante eliminada de «Tierra Brava», habló sobre su relación con Junior PlayBoy en el espacio televisivo. La ex chica reality reveló que la personalidad de la mediática figura televisiva junto a sus hábitos la terminaron «desilusionando».

Según indicó en El Pergutario, compartir con todos es difícil y apuntó a la higiene: «Con cochinos, con limpiecitos, con personas poco aseadas«.

Tras ser consultada sobre su relación con Junior, Azzartt manifestó: «Tiene una personalidad muy fuerte, no lo pude leer, porque aunque es un ser de luz, es complicadísimo, porque él piensa en él, no piensa en los animales y no piensa en sus compañeros. Entonces es súper complicado lidiar con él«.

Posteriormente reveló que entre las personas «poco aseadas» estaba El Thor chileno: «No le quito eso, es divertido, pero le quita su encanto su poco compañerismo, su empatía y lo cochinito que es un poquito igual«.

«Lo siento, yo digo la verdad, es cochinito«, cerró la ex participante.

Por otra parte, en conversación con Fototech, Azzart manifestó: «Junior fue una decepción total. Pensaba que me iba a cagar de la risa con él, pero nunca había conocido una persona tan cochina, asquerosa y poco empática».