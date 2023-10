Comparte

Kike Morandé declaró que no tiene intenciones de volver a la televisión tras iniciar su propio podcast, porque “tengo muchos sentimientos encontrados” con el mundo de la pantalla chica.

El animador fue protagonista de un nuevo capítulo de Sin Editar, de Pamela Díaz, en donde conversaron por su larga trayectoria en la televisión y su nueva incursión en plataformas streaming.

En ese escenario, la apuesta en escena digital “me gusta más que… me aburrió lo otro”, afirmó Morandé refiriéndose a la tevé. Sobre este mismo punto, “tú me dices: ‘¿Quieres volver?’ No. Tengo muchos sentimientos encontrados. Porque trabajé mucho tiempo, hice un tremendo equipo, hicimos una productora a todo cohete, 21 años, se acabó”.

Parte de la desilusión de Kike con la industria televisiva tiene que ver con el fin de su programa. “Estábamos de lo más bien en Mega. Después de la pandemia fue tremendo. Hicimos un año de repeticiones y yo grababa comerciales y todo el cuento”.

Luego le informaron que Morandé no seguía en el canal e intentó contactarse con otras estaciones televisivas para llevar su apuesta a otro canal, “pero no me pescaron ni cerca. Y dije ‘se acabó la era no más’. Dejamos los papeles en Chilevisión, tampoco; nos trataron bien cuando fuimos de visita, pero nunca más supimos de ellos. Después tratamos de hacer otro programa y tampoco”.

“Lo que más extraño es que lo pasaba demasiado bien. Echo de menos la cagadera de risa que daba. De repente veo los videos que muestran… cómo fueron tan creativos e inventar tanta hue… Éramos un festival de invitados y de ayudar gente”, añadió.