Comparte

Buenas noticias para los fanáticos de Viviana y Constanza Capelli, puesto que nuevamente las jugadoras de Gran Hermano dieron luces de un nuevo romance.

Esto, porque Vivi aprovechó que estaba instalado el “teléfono rojo” en la casa e hizo como que estaba hablando con su mejor amiga.

En esa conversación, la joven contaba que cada vez estaba más cerca de Cony, quien es su amiga, pero siempre han tenido una cercanía amorosa.

“He avanzado un poquito con la Cony, así que la veo más feliz”, dijo la concursante.

Tras ello, la bailarina la escuchó y se asomó a verla, pero Vivi le dijo que estaba conversando.

Finalmente, la participante confesó que ambas ya se habrían declarado su amor, lo que ilusionó a todos sus fanáticos que anhelan verlas en alguna relación.

“Espérate amiga, que está la Cony aquí y no puedo decir cosas bonitas porque me da vergüenza. Bueno, eso, le dije a la Cony que me gustaba, me dijo que ella también”, cerró entre risas.