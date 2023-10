Comparte

Una importante revelación fue la que realizó la influencer iCata, sobre una palabra a la que ya están acostumbrados los fanáticos de Gran Hermano. ¿Qué significa ‘Lulo’?

Hace bastante que se hablaba del team o familia Lulo, que a día de hoy está fracturada, pero era una palabra que se repetía, en especial de Pincoya, concursante que la ocupa para referirse a sus compañeros.

Ahora la exparticipante reveló cuál es su origen, señalando que la propia Jennifer Pincoya le reveló la información.

«Esto me contó la Pinco y tiene relación con su hijo. Ella me contó que un día gatito se estaba portando mal. Entiéndase a gatito como su hijo, porque así le dice», partió señalando.

Luego continuó: «Es un niño bien portado por lo que me contó, le gusta el deporte, tiene buenas notas, le gustan los videojuegos y el animé (…) Un día algo pasó, pero no recuerdo qué fue. La cosa es que lo retaron, y dentro de ese contexto, la Pincoya le dijo que era ‘un malulo’«.

El origen de la palabra ‘Lulo’

Tras esto, explicó el significado de la palabra: «Gatito se puso a llorar, porque como es un niño tan bueno, no estaba acostumbrado a que le dijeran esa palabra, y la Pincoya se sintió mal. Y le dijo ‘ya, tranquilo, si no eres malulo, eres malulín, un lulito, un lulo«.

Y fue así como se originó esta palabra, donde la influencer señaló que Pincoya la ocupa en la casa porque «todos éramos medios malulos (…) Para mí se traduce como una persona que es buena, pero que hace cosas malulas«.

Por último, iCata expresó: «las últimas semanas, Pincoya, Hans y yo nos decíamos ‘lulu’. No sé qué significa, me imagino que es una variación y como ya no me encontraba malula, me decía así».

Aquí puedes ver el registro: