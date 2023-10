Comparte

Una tensa pelea se produjo el pasado martes en medio de la transmisión en vivo con Diana Bolocco y Julio César Rodríguez, luego de que Francisco ‘Papá Lulo’ Arenas encarara a Constanza Capelli.

Fue así como Pancho trató de ‘agresiva’ a Constanza, luego de que hace unos meses ambos compartieran una cercana amistad, siendo parte de la «familia lulo».

Esta situación llevó a Coni al colapso y terminó llorando en medio del confesionario, en donde además manifestó sus intenciones de renunciar al programa.

El colapso de Constanza Capelli

«Quiero renunciar, yo no me voy a prestar para ser parte del show mientras me dejan como las hu… Mi mamá me está mirando, mi familia también«, partió señalando Coni, en medio de un desconsolado llanto.

Luego continuó: «He tratado de hacer las cosas distintas, y siento que se enloda todo lo que he tratado de hacer, como llevarme bien o ignorar a Sebastián la mayoría del tiempo«.

Frente a esto, Gran Hermano intentó calmarla: «Tienes que estar tranquila. Si quieres puedes quedarte el tiempo que necesites en el confesionario. Prométeme que cuando salgas lo harás con la frente en alto«.

Tras oír estas palabras, Coni aprovechó la instancia para hacer un mea culpa. «Por supuesto que he cometido muchos errores. He ido mejorando mi impulsividad, en situaciones he sido agresiva, pero lo he ido mejorando. Me da mucha pena que esto pase, más encima por Sebastián que manipula todo», reflexionó de inicio.

Luego continuó: «Me da pena que Francisco me diga eso. Imposible tener una conversación con él, no va a suceder con él jamás. Yo no le declaro la guerra, pero para mí él está muerto. Que venga él, que sabe todo (de mí) a hablar así, mucho menos quiero hablar con él. De Seba no espero nada, es un bodrio de persona».

