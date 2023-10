Comparte

Helhue Sukni respondió a las declaraciones del alcalde Rodolfo Carter, quien se refirió a ella como «la abogada esa, que usa joyas de oro» sin decir su nombre.

Los dichos del edil se dieron en el matinal Mucho Gusto de Mega, en medio del debate por el amplio operativo policial que se generó por el funeral de Sabrina Durán, conocida como la «narcoreina», quien era representada de Sukni.

A raíz de lo anterior, Sukni señaló en una nueva transmisión en su cuenta de Instagram: «Señor Carter, le voy a contar algo, esta abogada que sale con joyas ha tenido joyas toda su vida porque fíjese que, yo por ser abogada y defender narcos, porque si soy abogada de los narcos con orgullo lo digo, no me avergüenzo, he tenido joyas toda la vida, porque yo le pedía a mi papá cuando era chiquitita».

«¿Qué tiene de malo que yo use joyas de oro? ¿Incito a la gente a que tenga oro? Fíjese que no es malo porque el dólar puede bajar y subir, el euro puede bajar y subir, pero el oro siempre va a ser bueno tenerlo porque es una inversión, fíjese que no es malo, agregó.

Finalmente, junto al alcalde Carter se refirió a José Antonio Neme y al abogado Alberto Precht, quienes también entregaron sus opiniones y se refirieron a ella en el espacio televisivo.

«Ellos me tiran mierda y yo cómo respondo, a través de mi Instagram, es la única forma de responder ¿Por qué no me pegan un llamadito? No me muestren en la tele, pero péguenme un llamadito para que yo les responda, para que pueda hacerme cargo de las brutalidades y estupideces que hablan«, expresó.

Revisa el registro: