Comparte

Luis Mateucci y Arturo Longton protagonizaron una fuerte pelea en «Tierra Brava» que casi termina con golpes. El momento fue visto por los televidentes en el capítulo emitido este domingo.

Ambos participantes tomaban desayuno junto a otros compañeros, cuando uno señaló que Longton comentó durante la noche «¿cuándo llegue acá?… han pasado muchas w.. «.

«No ha pasado nada. Lo más que pasó para vos fue imitar a la Botota y que no hiciste nada», respondió Mateucci.

«Tú no me has visto en mi día a día Mateucci», respondió Longton.

«Si estás durmiendo… y dices ser estratega en un reality, no falta ser estratega», acotó Mateucci.

El comentario molestó a Arturo, quien apuntó al historial amoroso del modelo argentino en los realities donde ha participado: «Puras w… de parejas, lo único que haces es agarrar y ni una w… más. No me vengas a w… a mí (…) un ego tremendo y no haces ni una w…».

«Y tú no lo tenés, ¿está mal?», respondió Mateucci.

Longton se levantó de la mesa para encarar al argentino, quien le dijo: «Decime algo de carisma que tenés… tenés cero carisma».

Ambos comienzan a acercarse, generando preocupación entre los participantes, quienes intentan separlos.

«Vamos arreglar la w… atrás«, le grita Arturo.

«Veremos quién es tan choro», responde Mateucci.

Revisa el tenso momento a continuación: