Miguelito se descompensó en medio de una actividad en «Tierra Brava». El actor casi se desmaya, por lo que recibió ayuda de paramédicos.

El momento fue visto por los televidentes en un adelanto del capítulo de este domingo, donde Sergio Lagos ingresará a la casa hacienda con una dinámica de «cajas secretas», las cuales son entregadas a los participantes.

Según el contenido, cada miembro del espacio debe relatar un momento íntimo de su vida. Cuando fue el turno de Miguelito, tras abrir el recipiente, comenzó a sentirse mal.

El actor tomo una foto que estaba al interior de la caja y señaló mientras lloraba: «Agua, agua, si no los paramédicos por favor».

«¿Te asustaste?», le pregunta Eva Gómez, quien lo ayuda a caminar en dirección a los paramédicos mientras lo tranquiliza.

Posteriormente, Miguelito le explica al trabajador de la salud: «Me siento muy mareado, me gira todo y de la nada sentí como que se me iba el cuerpo«.

Revisa el momento en el minuto 1:05: