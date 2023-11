Comparte

El pasado jueves se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano, el cual estuvo marcado por Sebastián Ramírez, líder de la semana, que debió definir a quién salvaría de los nominados a placa de eliminación.

Scarlette, Viviana, Bambino y Constanza eran las opciones que tenía para salvar, luego de que Hans a través del teléfono rojo, lograra salvar a Francisco de esta situación, y pusiera a la bailarina en la nominación.

Fue así como Ramírez no tuvo mucha duda para salvar a Constanza, con quien mantiene una relación que ha pasado por lo alto y lo bajo, pero el cariño entre ambos continúa.

Tras anunciar su decisión, el hombre manifestó: «Creo que ahora está cambiando su actitud hacia mí, se está ganando mis besos. Cada día se gana mis besos. Es una mujer que por lo menos yo si es que estoy acá solo, la echaría de menos«.

Por último, expresó: «Sé que me votaría, me ha votado, me ha fulminado, quiere que me vaya hace tres semanas. Es raro, es como una relación de amor y odio. No quiero decir que tóxica. Y lo paso bien, me río, echamos la talla. Es como mi contención acá adentro«.