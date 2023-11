Comparte

El día de ayer estalló la infidelidad de Raimundo Cerda a Alessia, ambos ex «Gran Hermano» que formaron una relación al interior del encierro, la cual continuaba tras salir del reality.

Sin embargo, durante la jornada pasada, se viralizó una imagen en donde aparecía Raimundo Cerda besando nada más que Cass Zamorano, ex ‘Resistiré’, protagonizando así una ‘infidelidad’.

Cerda participó anoche en el panel del programa, donde le pidió disculpas a Alessia y explicó lo ocurrido. Y ahora fue el turno de Cass Zamorano.

¿Qué dijo Cass Zamorano?

La influencer y etóloga, tras recibir múltiples preguntas a través de las redes sociales, optó por romper el silencio y hablar de la situación que la involucra.

«Solomum fue el sábado pasado, es cosa de googlear y esas fotos efectivamente del sábado (periodistas no me llamen más para preguntar eso porfa)«, inició comentando, aludiendo a la fiesta en donde se besó con Raimundo.

Luego continuó y expresó que Raimundo habría negado su presente sentimental: «Nunca saldría con alguien con polola no me hace falta, por lo mismo me dijo que estaba soltero y varias cosas más. Yo nunca me he casado así que no inventen. No diré más por no herir a otra persona«, precisó.

Por último, Cass Morano se defendió de las múltiples críticas que ha recibido: «Tengo una carrera, un magister y de hecho no suelo estar involucrada en este tipo de cosas. No las necesito. No ventilaré detalles de mi relación o no por este medio Jamás he estafado a nadie por algo perdieron el caso. Gracias».