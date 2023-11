Comparte

Continúan las polémicas al interior de Tierra Brava y esta vez la protagonista es “la chama”.

Todo esto, porque en medio de una actividad donde los jugadores debían catalogar a sus compañeras con ciertas características, ella destacó por ser la más “insoportable”.

En ese sentido, sus compañeros explicaron que se debía por diferentes razones, pero la principal era por el trato que tenía con todos los de la casona.

“Con ella no se puede dialogar, el día del juego me insultó y eso no lo voy a olvidar nunca”, comentó Miguelito.

Tras ello, Uriel agregó “no me llevo mal con ella, pero siempre está peleando con las demás”.

Finalmente, Max Cabezón también dio su opinión y expuso que la venezolana siempre eleva su tono de voz “no soporto su tono cuando se pone a pelear, lo eleva mucho”.