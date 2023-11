Comparte

El participante de «Tierra Brava», Miguelito, es uno de los concursantes más populares en el programa de Canal 13, protagonizando varias situaciones tensas, debido al ‘parale’ que le ha hecho a las bromas por su estatura.

Sin embargo, ahora en una actividad donde debían confeccionar el disfraz más creativo, el ex «Morandé con Compañía» ganó la competencia y obtuvo la posibilidad de comunicarse con su esposa, Marlenne Valencia, durante 1 minuto.

Así, en medio de esta llamada, manifestó: «Los amo y extraño, estoy tratando de dar lo mejor de mí. Es difícil, no lo voy a negar. Vine con un objetivo y espero cumplirlo«.

Valencia, por su parte, le respondió: «Estamos orgullosos de usted. No se agobie por cosas mínimas».

Pero no todo fueron palabras de amor para el participante, pues su esposa le realizó una dura advertencia: «¡No me engañe! Le vamos a dejar las maletas en la puerta«, mientras que Miguelito le siguió el juego: «Vaya arreglándome el auto entonces…».

«Estoy bromeando…», aclaró Miguelito luego. «Usted es una mujer muy compresiva, y sabe que si ve algo fuera de lo común…», alcanzó a añadir, para ser interrumpido por su esposa.

«No me haga tanto la pata. No sé por qué me huele a que algo va a pasar… Lo amo bebé«, cerró.