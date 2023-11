Comparte

Pasadas las 18:00 horas se leyó el penúltimo cómputo de la Teletón, de $11.171.750.259 pesos, poco menos del 30% del monto de la meta total de $327.475.057, que se espera para este año.

La cifra fue entregada por Don Francisco, quien le pidió al animador Joaquín Méndez que leyera el cómputo con acento argentino.

El rostro de Mega se acercó al micrófono a leer, no sin antes hacer una broma con el 11, el número inicial del cómputo entregado.

«11 mil, no me hagan el chiste con el 11», comenzó señalando, lo que provocó risotadas entre todos los animadores presentes en el Teatro Teletón y siguió leyendo la cifra completa (once mil ciento setenta y un millones setecientos cincuenta mil doscientos cincuentainueve pesos).