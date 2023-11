Comparte

Si bien recientemente se vio el ingreso oficial de Angélica Sepúlveda a Tierra Brava por la transmisión de Canal 13, ya se sabe que la jugadora abandonó la competencia.

Todo esto, porque Angélica compartió en sus redes sociales la información y además, aseguró que habría vivido un episodio de violencia en el encierro, el cual la obligó a salir.

Frente a ello, desde Canal 13 lanzaron un comunicado en el que expusieron que Sepúlveda habría decidio irse porque no le parecieron suficientes los castigos que se le dieron a la otra participante involucrada en el conflicto.

En tanto, en Me Late Digital abordaron la polémica y Daniel Fuenzalida entregó más detalles respecto a la discusión que tuvo Angélica con otra jugadora.

Si no la expulsan…

En primera instancia, sostuvo que con la persona que se habría enfrentado sería Francisca Undurraga, quien aún no se ha visto en las pantallas de Canal 13.

Asimismo, explicó que la discusión habría tenido lugar en la zona de los establos y que se habrían empujado.

Tras ello, aseguró que Undurraga habría sacado una pala y la llenó de bosta y se la tiró en la cara a Sepúlveda.

“Ante esto, Angélica toma sus cosas, alega, se van tengo entendido que a la discusión mayor, no sé si a los golpes pero si a lo mejor al empujón. Y habría llegado la producción a separar todo esto, donde Angélica Sepúlveda dice ‘la agredida soy yo’”, detalló el animador.

En la misma línea, comentó que la otra participante también habría expuesto que Sepúlveda la habría violentado.

Por último, reveló que Angélica tomó la decisión de irse al ver que Undurraga no iba a ser expulsada.

“Angélica pide eliminar a esta persona, la expulsión de esta persona, donde Canal 13 tengo entendido dice que no la va a expulsar, y donde Angélica dice ‘okay, si no la expulsan a ella, yo me retiro de esto’”, cerró.