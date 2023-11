Comparte

Helhue Sukni es muy activa a través de sus redes sociales y suele compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, puesto que la abogada relató un complicado momento que vivió debido a un parte.

Todo esto, porque Helhue perdió su licencia de conducir, puesto que tenía un parte que no había pagado, por lo que recibió una orden de reclusión de 14 días.

Cabe mencionar que, la culpable de esta infracción fue su hija Samia, a quien suele llamar Bombona.

“Lo que pasa es que la Bombona, en febrero se fue a Puerto Velero con unas amigas. Iba a 148 KM por hora y le sacaron un parte empadronado”, detalló.

Asimismo, agregó “total, que llegó el parte. Yo dije ‘el parte se pagará cuando uno saca el permiso de circulación al año siguiente, porque el parte llegó como en abril’”.

“Yo sin tener arte ni parte, fue cuando me fui a Playa del Carmen, me llegó una orden de ir a dormir 14 días por no pagar el parte”, añadió.

Tras ello, explicó “me llegó ahora hace veinte días atrás. Definitivo, fui acá a la municipalidad cercana a mi domicilio a pagar el parte, lo pagué, me hicieron sacar un vale vista al banco de al frente, lo mandaban por carta certificada porque el Juzgado de Garantía de Papudo no estaba en línea, y me hicieron entregar mi licencia en circunstancia que yo nunca manejé”.

Finalmente, comentó que tendrá que esperar hasta mañana para poder recuperar sus documentos “me quedé sin licencia y la tengo que recuperar mañana o pasado mañana. Todos estos días he tenido que andar de copiloto”.