Comparte

Eva Gómez es una de las conductoras experimentadas en el Festival de Viña, puesto que lo animó entre el 2011 y el 2013.

En ese sentido, en una conversación con Página 7 la animadora dio a conocer que desde su punto de vista deberían hacer algunos cambios en el certamen internacional.

Asimismo, aprovechó la instancia para referirse al desempeño de María Luisa Godoy y de la emoción que tiene por verla animar con su nueva dupla, Francisco Saavedra.

“No los he visto todavía, pero me encantan, me parece fantástico. La María Luisa ya lleva años haciéndolo y renovar con Pancho lo encuentro notable”, comenzó diciendo.

Tras ello, expuso lo siguiente: “Me van a matar de Canal 13 y TVN, pero debería derivar en una dupla cada noche”.

“Eso me encantaría, porque creo que es una experiencia que todos quienes trabajamos en comunicaciones deberíamos tener. Es impresionante y emocionante ver esa cantidad de gente; es un subidón de energía. Creo que todos deberían pasar por ahí”, agregó.

Finalmente, le tiró todas las buenas vibras a Pancho y aseguró que lo hará excelente.

“Es conversador, querido, divertido, loco, demente… es un gallo súper expresivo, es una persona a la cual yo no me imagino como ‘maquetado’, sino más gozador, bailando, que es lo que yo hice en Viña, y que en aquel entonces fue muy criticado”, añadió.

“Pancho tiene todas las condiciones para pasarlo increíble y hacer que la gente lo pase increíble”, cerró Eva.