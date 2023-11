Comparte

El pasado lunes se emitió un nuevo capítulo de ‘Tierra Brava’, en donde se realizó un nuevo duelo de eliminación, donde se enfrentó Luis Mateucci y Max Cabezón por un lado, y Nicole Block y Shirley Arica por otro.

El duelo de las féminas duró bastante poco. Esto, luego de que Shirley y Nicole se cruzaron gateando en una ratonera en altura, y la peruana se pegó en la cabeza con un fierro.

Si bien se encontraba usando un casco, al bajar notó que se había golpeado la nariz, y se encontraba sangrando.

Esta situación provocó que el duelo se pusiera en pausa, mientras Shirley era atendida por los paramédicos. «Sentí que me reventé la nariz«, manifestó, donde si bien se descartó una fractura, los conductores le consultaron si se encontraba en condiciones de proseguir con la competencia.

«Me estoy aguantando las lágrimas»

«Me siento muy mal, frustrada, me pegué con el fierro en la nariz. Me atendieron pero me siento mal, me duele muchísimo la cabeza y, aunque quisiera, no lo puedo hacer«, repasó Shirley en primera instancia, sobre su estado de salud.

Quien no tardó en reaccionar fue Miguelito, concursante que mantenía una cercana ‘amistad’ con la peruana. «Estoy muy sorprendido pero respeto su decisión. Me afecta mucho que se vaya, todos saben el cariño que le tengo, la voy a extrañar mucho. Me duele tu partida de verdad, me estoy aguantando las lágrimas. Te quiero mucho«, manifestó el ex Morandé con Compañía.

Tras un fuerte abrazo entre ambos, el comediante le dijo «te amo», para luego buscar un ramo de flores y entregárselo a la jugadora, en medio de múltiples lágrimas.

Por otro lado, en la competencia masculina, el cocinero Max Cabezón sucumbió frente al duelo con Luis Mateucci, por lo que debió abandonar el reality.