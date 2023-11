Comparte

El pasado martes se emitió un nuevo adelanto de lo que se viene en el reality ‘Tierra Brava’ de Canal 13, en donde Luis Mateucci hablará de sus sentimientos por Daniela Aránguiz, los cuales han cambiado.

Recordemos que la ex «Zona de Estrellas» prontamente ingresará al espacio de la exseñal católica, por lo que se reunirá con el trasandino.

Así, en el capítulo de este miércoles, Mateucci se sincerará con Junior Playboy, Angélica, Chama y Botota Fox, donde sostiene que ya no tiene ningún vínculo con Daniela Aránguiz.

¿Se acabó el amor?

Sus palabras surgirán luego de que cuestionen que el trasandino esté con la venezolana: «No, otra vez, boludo. ¿Qué quiere que le diga? ¿20 veces que no es mi novia?«, sosteniendo que no se encuentra en una relación con Aránguiz.

«¿Y cuántas veces le voy a decir? Me dice ‘olvidate que cuando entre la Daniela’. ¡Se lo dije a la Chama!», sumará.

Por último, Mateucci manifestará: «Pero sabés cuál es el problema, man (…) y ahí es cuando yo lo tengo claro. Y lo único que va a lograr ella es que yo no la admire más en su put*** vida. Yo ya no siento nada, es fácil la cosa«.