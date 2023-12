Comparte

Llamativo fue el mensaje que publicó Ricardo Arjona a través de sus redes sociales, el cual da a entender que su carrera musical llegaría a su fin.

El músico compartió una llamativa frase tras el cierre de su gira 'Blanco y Negro', la cual tuvo sus últimas presentaciones precisamente en nuestro país, el pasado 9 y 10 de diciembre.

"Una despedida en Santiago", inició escribiendo en la publicación que compartió en Instagram, para luego compartir un extenso texto.

"Gracias por hacer tan fácil lo imposible. Pensé que no estaba para dar un paso la tarde de ayer y terminé haciendo una maratón en la pasarela improvisada más larga de mi vida. Casi como fue mi carrera desde un principio", partió señalando.

Ricardo Arjona: "Tendré que desaparecer"

Tras esto, aludió a los problemas de salud que ha experimentado en el último tiempo. "A los médicos que me pusieron de pie para poder terminar esta viaje posponiendo una cirugía inminente, muchas gracias. Llevo conmigo seis infiltraciones de columna en los últimos dos meses para poder permanecer de pie en esta despedida", repasó.

"Me despido en este Chile de tantas historias y afectos (…) Tendré que desaparecer para inventarme un motivo que sea más grande que este. Si no lo encuentro, prefiero no volver", señaló.

Cabe recordar que el músico sufre de una hernia discal lumbar, que se remonta a su pasado domo jugador de básquetbol.

