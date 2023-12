Comparte

Sin duda una de las participantes más polémicas de Gran Hermano fue Fran Maira, quien logró ser odiada y a la vez querida por algunos televidentes.

En ese sentido, en el programa Gran Espía hablaron de ella, puesto que una de las conductoras, Delfina Bascuñán, tuvo una mala experiencia con la chica reality.

Todo esto en la fiesta “Bresh”, donde la influencer tuvo una supuesta actitud de “diva”.

“Ya que me dejó de seguir lo voy a contar. Me da rabia, porque la apoyamos tanto, me acuerdo cuando me pedía favores para salir en televisión, porque yo trabajé en La Red, y tratando de meterla en las pautas para que le llegara un poco de fama, para que ahora me vengai a dejar de seguir por nada, me da un poco de rabia”, comenzó diciendo Delfina.

Tras ello, reveló que lo que le habría molestado es que la creadora de contenidos para adultos se “coló” en la fila “estábamos en la fila del baño y estaba iCata conversando con todos, sacándose fotos, ella es un siete, una persona famosa que sabe que la fama no te tiene que cambiar, que todos somos iguales no (distintos) por un número de seguidores”.

“Llega Fran Maira con su manager y dice ´permiso’, se salta toda la fila y entra al baño”, detalló.

“Yo llevaba esperando caleta de rato, me estaba meando. Fue como ‘qué hue… conchetu...”, cerró.