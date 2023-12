Comparte

En el próximo capítulo de Podemos Hablar participará como invitado Álvaro Salas y hablará con Jean Philippe Cretton de diferentes temas.

Uno de ellos será sobre su reciente separación, la cual ha tenido que sobrellevar a su ya tercera edad.

“A mí me ha servido mucho mi forma de ser, el humor; no es un tema que me guste mucho abordarlo públicamente, pero estoy muy bien y estamos muy bien con mi familia”, comenzó diciendo.

Tras ello, agregó “estoy muy bien solo, con mi hija tengo muy buena relación con la Mary. Estoy con harto trabajo. En este minuto de verdad, cuesta creerlo, pero estoy muy bien”.

Finalmente, se refirió a su edad “yo no siento la edad que tengo, en diciembre cumplo 71 y a los 71 se tienta uno. Yo nunca he sentido mi edad…yo lo único que noto es que la gente antes se despedía de uno y decía ‘suerte, Alvarito, que te siga yendo bien, éxito’, y ahora todos te dicen ‘cuídese’”.