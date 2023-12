Comparte

En el reciente capítulo de Tal Cual Paty Maldonado se robó toda la atención tras protagonizar un intenso minuto de furia.

Todo esto, porque cuando comenzó el programa la opinóloga reveló que habría ido a la peluqueria para tinturar su cabello de color morado, pero que no le dejaron el tono como a ella le gusta.

“La gente piensa que es broma, pero no. Estoy perseguida con esta cuestión del pelo. Tengo que esperar a que esto se caiga solo. No me puedo volver a aclarar, si no, me quedo sin pelo. Me he aclarado dos veces”, comentó la “maldito”.

A pesar de que ella se mostró muy frustrada por su aspecto, desde producción no entendieron su molestia y luego de haberla comparado con los Trolls o Úrsula de La Sirenita, decidieron proyectar imagenes de los tachuelas.

Sin duda esto hizo enojar a la panelista y tomó la drástica decisión de abandonar el estudio.

Frente a ello, Gisella Gallardo, quien estaba presente, lanzó la siguiente frase: “¡Qué falta de respeto!”.

Finalmente, Paty regresó al panel y aprovechó la instancia de irse en picada contra Mauro Caro, quien es el productor del espacio.

“Lo mío tiene arreglo, baboso. Para que sepas. En cambio tú, ¿cómo creces? Ya ni te sale pelo”, aseguró Maldonado.