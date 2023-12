Comparte

Sin duda Naya Fácil es una de las creadoras de contenidos más queridas por los cibernautas en el país, puesto que la joven siempre acostumbra a interactuar con ellos.

En esa línea, la influencer compartió una caja de preguntas en su Instagram para responder a las consultas de sus seguidores.

En la instancia, le preguntaron insistentemente sobre la posibilidad de que fuese madre, lo que la sacó de sus casillas y respondió de forma muy tajante.

“Ah no, ustedes tienen una manía con esto jajaja. Ya superen que ése no es mi objetivo de vida”, comenzó diciendo.

Asimismo, agregó “yo no vine a procrear, yo vine a esta tierra a pasarlo bien solamente. No me verán así ni ahora ni nunca. Quiero viajar, ir a comer a lugares lindos, recaucharme, comprarme lo que yo quiera cuando yo quiera. Quiero ser mi única prioridad, qué tan difícil es de entender”.