En un nuevo capítulo de "No Es Lo Mismo", programa de Tevex conducido por Pato Sotomayor y Titi García Huidobro, se refirieron a las acusaciones que enfrenta el conductor.

Así, en este último episodio, Pato alzó la voz para expresar, según sus palabras, "un pequeño desahogo" frente a las declaraciones vertidas en su contra en el programa de farándula "Me Late".

"En un capítulo reciente de Me Late, en el canal Zona Latina, nuevamente dicen que nosotros, y en ese sentido que yo eventualmente miento en información que entrego en nuestro programa", comentó el animador al respecto.

La aclaración de Pato Sotomayor

Dirigiéndose a los responsables de "Me Late", Pato declaró: "Quiero decir a la gente del Me Late que, si ustedes me llaman por teléfono, y lo deben tener porque el mismo Sergio Rojas me quiso quitar un cliente de mi agencia de comunicaciones, que me llamen y me pregunten de este tema".

Por último, Sotomayor cerró: "Llenarse la boca y afirmar que otro miente, sin fundamentos, es muy fácil".

