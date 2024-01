Comparte

Recientemente, las redes sociales ardieron tras ver que Cony Capelli y Valentina Torres, más conocida como La Guarén, salieron juntas.

Todo esto, porque la ganadora de Gran Hermano era una de las enemigas de Fran Maira en el encierro, quien supuestamente es la mejor amiga de la exparticipante de Tierra Brava.

Cabe mencionar que, se rumorea que Guarén y Fran Maira estarían distanciadas o enojadas, ya que no han publicado registros juntas.

En ese sentido, los cibernautas se sorprendieron al ver esta inesperada salida de las chicas realities.

“El crossover de Vivi, Cony con la Guarén no me lo esperaba”, “Esto no me lo espera…”, “Impactada con la capacidad que tiene Suro de juntar a toda la farándula, nunca pensé ver a Cony y Guarén juntas”, “¿La Guarén no es amiga de Fran Maira?”, fueron algunos de los comentarios de los usuarios de “X”.