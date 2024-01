Comparte

Una grave denuncia fue la que realizó el día de ayer la modelo Camila Recabarren, en contra de su hermano.

Esto, luego de que la ex Miss Chile acusara una agresión física de su progenitor, enseñando la zona de su cuerpo que había sido afectada.

"No se cansaron de destruirme y dañarme. Vamos a cortar por lo sano. Suelto a la familia que tanto daño me hacen día a día", inició señalando en una publicación que compartió.

Luego añadió: "Cuando tu ‘hermano’ te golpea y asfixia gratuitamente. Nos vemos en la fiscalía".

"Mentiras y encubrimientos. Yo soy más que eso. Mi única familia, Isabella (su hija)", adjuntó.

"Ya no dejaré que nada ni nadie, nunca más, me haga daño ni pase mis límites. Nunca más me quedaré callada, y seguiré, nunca pararé", finalizó.

Hermano de Camila Recabarren reaccionó

Luego de que se viralizara la denuncia a través de las redes sociales, esta llegó a ojos de su hermano, quien respondió a través de las redes sociales.

"¡Me hice famoso sin hacer nada! No sé si reír o llorar. Para el que me conoce, no voy a Chile hace casi 8 años", inició comentando.

Luego continuó: "Y es más, el que me conoce bien, (sabe que) no soy ni capaz de aplastar una hormiga y menos golpear a alguien".

"¡Tengan cuidado con las redes! ¡Que dan para mucho!", añadió por último, descartándose de las graves acusaciones.

Cabe destacar que, desde ayer, la modelo no ha compartido nuevas publicaciones en donde se refiriera de manera directa a la denuncia.

Tampoco ha reaccionado a la réplica que compartió su hermano, donde desestima ser quien le ocasionó las lesiones.

Aquí puedes ver su respuesta: