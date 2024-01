Comparte

Una directa pregunta fue la que recibió la influencer Christell Rodríguez, quien hace pocos días contó cómo está finalizando su carrera de fonoaudiología, restándole solo dar el examen.

Sin embargo, ahora la joven recibió una consulta respecto a su anterior oficio: la música.

Esto, debido a que hace algunas semanas se viralizó una de sus canciones, 'Chipi', la cual ha sonado en todas las plataformas, especialmente en TikTok.

Ante esto, uno de sus seguidores le realizó una ácida pregunta: "¿Vas a hacer algo con el éxito de Chipi o te lo vas a farrear? No está ni en Spotify lo subieron de otra cuenta", le consultó esta persona.

En la misma línea, incluso le realizó una recomendación, animándola a hacer "alguna colaboración, remix, eventos o no sé… aprovechar el momento y dejar de subir canciones de Kudai".

La respuesta de Christell Rodríguez

Esta consulta no pasó inadvertida para la joven, quien se tomó un tiempo para responder la duda del cibernauta.

"Quiero hablar un poquito sobre este comentario, esto no es mala onda ni nada, solo explicar para que ustedes comprendan", partió comentando la ex "Rojo".

Luego argumentó: "Obvio que quiero hacer cosas, respecto a lo que está pasando, de la viralización del audio y de las muchas personas que han llegado a mi perfil. Lo agradezco mucho", señalando que lo que propone el seguidor, no es algo fácil.

En esta línea, reveló que ella no es la dueña de las canciones: "Por ende no puedo llegar y regrabarlas y subirlas a Spotify. No puedo hacerlo, porque me podría meter un tema legal".

Por otro lado, en conversación con el portal Página 7, Rodríguez señaló que la idea de regrabar sus éxitos está hace tiempo, pero "no tengo el capital para poder invertir en esto. Pero la idea está, está en proyecto".

"Lo que podría hacer ahora es grabarlas y subirlas a YouTube, pero como un cover, no como mi canción. Por eso nunca lo he hecho, pero siempre ha estado, porque son canciones que han trascendido", explicó.