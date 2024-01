Comparte

Este jueves, en 'Tierra Brava', se vivió un nuevo capítulo que dejó fuera a un querido participante.

Así, poco antes del esperado duelo de eliminación entre Arturo y Junior, la tensión alcanzó su punto álgido cuando Longton buscó conversar a solas con Shirley, tratando de explicarle el motivo de su enojo, originado por lo que Uriel le había contado.

"No me quiero ir enojado contigo. Escuché algo que me pareció lógico y me molesté. Eso me hizo sentido, nadie se enoja con un amigo ni le dice ‘segundo plato’”, expresó.

Shirley rechazó la explicación: "Estás equivocado. No me gusta que me agarren para el h…, eres una persona adulta para dejarte influenciar así en lugar de aprovechar las horas conmigo. No te entiendo". A pesar de la discrepancia, ambos compartieron un abrazo.

Longton, visiblemente afectado, confesó: "Te voy a echar de menos. Es difícil que gane. Soy un imbécil, un cabro chico, un inseguro, un h…".

Le entregó a Shirley un talismán y reveló que no tiene pensado regresar a Chile si es eliminado: "Si me voy, me voy a quedar acá (en Perú). No sé cómo voy a volver, si es que vuelvo. He hecho lo posible por no sentir cosas, me alejé todo lo que pude, pero no podía más. Sé el daño que estoy haciendo y el daño que voy a hacer, pero esto va más allá, es del corazón, estoy cag…”.

Arturo Longton dejó Tierra Brava con un ambiente cargado de emociones

En el duelo, Junior expresó su preparación para ganar y su deseo de que la experiencia sea recordada incluso en Netflix. Por su parte, Arturo, luciendo una camiseta de Eduardo Bonvallet, confesó sus sentimientos hacia Shirley y la complejidad del reality Tierra Brava. "No estoy en un 100%, me siento en un 50%. Pero me quiero quedar acá", afirmó.

Aunque el duelo fue parejo, Arturo perdió ventaja y Junior se convirtió en el ganador, mientras Arturo se despidió como el nuevo eliminado. Emocionado, Arturo compartió sus sentimientos con los amigos, dedicando palabras especiales a Uriel y a Shirley, con quien reconoció haber conectado de manera inesperada en el encierro.

Al despedirse, Arturo emocionó a todos presentes y logró expresar su aprecio hacia Uriel y Shirley. Esta última, visiblemente afectada, respondió: "Lo voy a extrañar mucho. Ojalá pueda volver". Ambos se despidieron con un abrazo y un beso.

Al día siguiente, Angélica lamentó la salida de Longton y elogió el cambio que experimentó: "Te felicito por este cambio que has tenido, esta entereza y ganas de seguir. Me gustó conocer a ese Arturo que alguna vez deseé tener como compañero".