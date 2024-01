Comparte

Sin duda uno de los jugadores más polémicos del programa “Top Chef” ha sido Rodrigo Salinas.

Todo esto, porque el humorista se ha mostrado bastante desafiante y con una mala actitud frente a las pruebas.

Es por ello, que los jueces, Sergi Arola, Benjamín Kast y Fernanda Fuentes, tomaron la decisión de expulsarlo de la competencia de forma temporal.

Qué rol fue a hacer

En ese sentido, en Sígueme de TV+ comentaron lo ocurrido y Michel Roldán fue muy crítico con el actuar del comediante “como espectador, me pareció tremendamente desagradable Rodrigo Salinas”.

“No entiendo qué rol fue a hacer”, agregó.

Tras ello, recordó la participación de Nacho Pop en MasterCher de Canal 13 y aseguró que el periodista lograba hacer reír a los televidentes, no como lo estaría haciendo Salinas.

“Era todo el rato como ‘ah, se quemó esto, ya, si les gusta está bien; sino, está bien también"', comentó sobre el exClub de la Comedia.

“Todo el rato era una actitud displicente, de ‘estoy acá ganándome la plata fácil’, muy desagradable, dedicado a comer (...) yo no lo conozco mucho, pero como humorista hay cosas que me hacen reír, pero acá él no estaba haciendo humor”, sino que “vi una actitud tremendamente falta de respeto con los chefs”, añadió.

Finalmente, continuó con sus palabras y sostuvo que la actitud de salidas llegó hasta a incomodar a sus propios compañeros de la competencia “él no tenía un respeto por la cocina”.