En un adelanto del capítulo de este lunes de Tierra Brava, se pudo ver que Valentina Torres, más conocida como la Guarén, tuvo una reveladora conversación con Nicolás Solabarrieta.

Todo esto, en la cocina del encierro, donde la jugadora le comentó que Benjamín Kuscevic, quien es de los mejores amigos de Nicolás, le coqueteaba por las redes sociales.

“Me hablaba por Instagram. No sé cuánto tiempo, pero hablé con él, nunca lo conocí en persona, pero creo que me invitó a salir”, comenzó diciendo la influencer.

Tras ello, agregó “se hacía el interesante, me empezaba a seguir, después me dejaba de seguir, después me hablaba, me respondía las historias, después nunca más”.

Frente a ello, Nicolás se mostró bastante sorprendido y dijo que su amigo nunca le había comentado sobre este coqueteo.

“Cagaste. Benja c… nunca me contó nada, es mi brother”, cerró entre risas es exfutbolista.