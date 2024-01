Comparte

Sin duda uno de los distanciamientos más polémicos de Tierra Brava fue el de Daniela Aránguiz y Fran Undurraga.

Todo esto, porque las jugadoras antes de entrar al encierro tenían una relación bastante cercana, sin embargo, Daniela pudo conocer más a la modelo y al parecer sus actitudes no fueron de su agrado.

En ese sentido, Aránguiz expuso que una de las cosas que le molestaron de Undurraga era que se burlaba de la educación que tenían los demás, como por ejemplo con Junior Playboy.

Asimismo, comentó que Fran no respetaba a las otras mujeres, puesto que se paseaba en colaless por al frente de los hombres que tenían pareja.

Respecto a ello, opinó Nicolás Solabarrieta en un conversación con Radio Agricultura donde dejó en claro que él nunca vio una conversación entre ellas.

“Me cuesta hablar de esto, porque nunca escuché alguna conversación entre ellas”, comenzó diciendo el exfutbolista.

Tras ello, se refirió a los motivos por los que Daniela se distanció de quien era su amiga en el exterior.

“Estoy de acuerdo con Dani, con respecto a lo de Junior porque no corresponde, no está bien porque no sabemos cómo fue la educación de Junior, puede haber sido muy buena o mala, no conozco la situación de Junior cuando era chico, pero eso no tiene ninguna relevancia de cómo es él como persona. Juzgar a alguien por como escribe o por como habla, está totalmente fuera de lugar y es equivocado. Entonces, sí ese fue el argumento que Dani dio, estoy de acuerdo con ella”, aseguró.

En relación a Fran paseándose con colaless, comentó “yo particularmente no me sentí incómodo y nunca me llamó la atención. Lo que pasa que la Fran tiene un bonito cuerpo y es voluptuosa, entonces quizás llama más la atención, pero todos nos paseábamos en calzoncillos, nos duchábamos en calzoncillos, las chicas se paseaban en bikini. Yo personalmente, desde mi punto de vista, nunca sentí que la Fran fuera un poco más allá”.