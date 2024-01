Comparte

Recientemente, Daniel Fuenzalida en Sin Dios Ni Late se refirió a su distanciamiento o decepción con la televisión.

Todo esto, cuando estaba entrevistando a Camila Andrade, quien le hizo la siguiente pregunta: “¿De qué persona de la industria televisiva o de los medios de comunicación te has decepcionado profundamente?”.

Frente a ello, el animador quedó en aprietos y decidió responder con toda sinceridad “en este minuto, no sé si la palabra es decepción, porque algún tiempo estuve decepcionado, pero del medio. Por eso me fui por el lado digital, me fui por el lado del internet y ese mismo lado me trajo a la televisión nuevamente”..

“Yo tengo claro cuáles son las reglas del juego de la televisión, por eso no me decepciono de gente que ha trabajo conmigo ni nada, sino más bien de la industria en sí. Hoy estoy reencantado con la industria, estoy feliz”, agregó.

Tras ello, y por la insistencia de la modelo, Fuenzalida dio el nombre de la persona que lo decepcionó en la industria “voy a sonar reiterativo y que todavía estoy con la vena, pero ya no estoy con la vena. No sé si la palabra es ‘decepción’, pero sí una de las cosas más injustas que me ha toca vivir fue nuestra salida de TV+ con el señor Gonzalo Cordero”.

Es necesario recordar que, el programa “Me Late Prime” salió del aire a inicios del 2023 por decisión del ejecutivo del TV+.