Daniela Aránguiz es muy activa a través de sus redes sociales y suele interactuar bastante con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que la expanelista de Zona de Estrellas compartió con sus fanáticos que se sentiría muy “realizada”, ya que con su dinero pudo llevar de vacaciones a sus hijos a Punta Cana.

En primera instancia, comentó que en el hotel la han tratado “como una princesa” y que está muy contenta.

“Lo que más me tiene feliz de estas vacaciones, es que estas vacaciones se las pude dar yo, con mi esfuerzo, a mis hijos”, aseguró.

Asimismo, añadió “eso como mujer me hace sentir muy bien, y digo que valió la pena entrar al reality, vale la pena trabajar en lo que nosotros sepamos hacer. Gracias a Dios he tenido la oportunidad de poder trabajar en algo que a mí me gusta, y me siento súper realizada”.

Finalmente, aprovechó la instancia de entregarle un mensaje a las mujeres que la siguen “quería decirles esto para que todas las mujeres se sientan con la valentía de salir de su zona de confort, y de perder el miedo, porque podemos, siempre podemos. Así que salud por nosotras, y por muchas más vacaciones que yo le pueda dar a mis hijos más adelante, con mi esfuerzo, haciendo lo que uno tenga qué hacer”.