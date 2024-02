Comparte

Un angustiante momento vivió Ana María Muñoz, más conocida como Zapallito, en el último capítulo de Top Chef VIP.

Todo esto, porque en la prueba de la inmunidad tuvo que preparar un cheesecake, lo que se le complicó bastante.

Al comienzo se mostró tranquila, sin embargo, al momento de sacarlo la preparación se le desarmo.

“Saco mi postre, lo traigo, y ahí quedé, tiritona, tratando de que no se me desarmara la cuestión”, sostuvo la jugadora.

“Por favor, por favor queda bien”, se podía escuchar que decía mientras llevaba su pastel a la mesa.

“Que me resulte, porque es complicado hacer un postre como el cheesecake. Llego al mesón y hay que desmoldar la base que hice… Se queda pegada la cuestión”, expuso la zapallito.

Tras ello, comentó lo que sintió al momento que vio que todo su trabajo se estaba desarmando “me bajó la angustia, la pena, la desesperación, porque tanto trabajo para que se me desarme a último minuto”.

“Las lágrimas me brotaron, me angustié mucho en ese momento. Tome aire y empecé a montar”, agregó.

Finalmente, no fue tan malo como ella pensaba, puesto que los jueces la evaluaron bien y se salvó de ir a la prueba de eliminación, por lo que mantiene su permanencia en el programa.