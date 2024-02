Comparte

Luego de haber abandonado Tierra Brava, Jhonatan Mujica ha dado varias entrevistas hablando sobre su experiencia en el encierro.

En esta oportunidad fue invitado al espacio “En Aprietos” y debió contestar las complicadas preguntas del periodista Max Araya.

Una de ellas fue directamente sobre su relación con nada menos que Adriana Barrientos, la actual panelista de Zona de Estrellas.

“No me cae mal, pero si me han caído mal algunos comentarios que ha hecho”, comenzó diciendo el modelo.

Tras ello, explicó “me han caído mal algunos comentarios que ha dicho, en base a como se tiene que comportar una mujer, que tiene que esperar una mujer en una relación, como tiene que ser tratada una mujer”.

Finalmente, Max le preguntó lo siguiente: “¿Serías amigo de Adriana Barrientos?”, a lo que Mujica contestó con toda sinceridad.



“No me interesaría mucho, pero tampoco te puedo decir que no, porque si la conozco y me cae bien después (…) pero no me gusta mucho como opina, su perspectiva de vida no la comparto y prefiero no acercarme”, cerró el exintegrante de Tierra Brava.