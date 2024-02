Comparte

Helhue Sukni es muy activa a través de las redes sociales y suele compartir gran parte de su día a día con sus seguidores.

Esta vez no fue la excepción, ya que recientemente contó que se debió someter a un complicado exámen médico debido a que se realizó una blefaroplastía, la cual consistía en la extracción del exceso de piel en los párpados.

“Mírenme mi cara, ya estoy sustancialmente mejor. Lo único que me perjudica es esta pelotita, pero voy al kine día por medio”, comenzó diciendo la abogada en un video.

“Esto se va a pasar, dicen que al mes voy a estar tiki-taka. No me interesa tener moretones en la cara (…) lo que me molesta es está pelota, pero dicen que se va a pasar”, detalló.

En tanto, ya a los 19 días de haberse operado, debió realizarse un exámen de creatinina y también una resonancia magnética.

“Para aquellos que no saben, a uno la meten como a una nave espacial”, explicó sobre la última mencionada.

“Me tuvieron que amarrar las manos y los pies, porque la tía Helhue se mueve (…) Me amarraron los pies, porque sino, empiezo a patalear. Hace dos años me había sacado una, y empecé a patalear, así que me sacaron”, aseguró.

“De hecho yo lo pedí, porque si no empiezo a patalear, me doy vueltas donde soy hiperquinética. No soporto estar ahí, metida en la hue… 45 minutos”, cerró entre risas Sukni.

Revisa la publicación de Helhue Sukni