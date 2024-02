Comparte

Recientemente, Fabio Agostini participó como invitado en el podcast de Eva Gómez y habló sobre su paso por Tierra Brava.

En la instancia, la conductora le consultó sobre su relación con nada menos que Pamela Díaz.

Todo esto, porque los exjugadores en el encierro al comienzo discutieron bastante, sin embargo, con el paso de los días tuvieron una buena amistad.

De hecho, se podría decir que los tortolitos iniciaron un incipiente romance, pero siempre prevaleció la amistad.

“La verdad, y eso que nunca me lo imaginé, con Pame me llevo increíble”, comenzó diciendo Agostini.

“Choqué con mucha gente, no me entendían, no me conocían. A medida que pasaron los días, me fueron aceptando y me fueron conociendo. Al final me agarré cariño con toda la casa, menos con una persona y hay dos medios especiales”, agregó.

Tras ello, sostuvo lo siguiente: “Con la Pame chocábamos mucho al principio. Yo dije: ‘con esta tía me voy a llevar más mal en el programa. Lo que voy a tener que aguantar’. Al final terminamos siendo muy buenos amigos”.

Por último, contó que se lleva bien con gran parte de sus excompañeros y que es muy cercano también a Nicolás Solabarrieta y Valentina Torres, más conocida como La Guarén.