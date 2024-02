Comparte

Este martes Maná regresa al Festival de Viña y se espera que hagan vibrar a la Quinta Vergara con todos sus éxitos.

En ese sentido, en una conferencia de prensa, Fher se refirió a sus polémicos dichos en el 2017 sobre la salida al mar para Bolivia.

“Si fuéramos un poco más unidos seríamos un poquito más hermanos con los demás países (…) Chile es muy grande… no quiero que me odien los chilenos, yo voy a decir lo que siento en mi corazón. Es muy, muy grande, es larguísimo… un pedacito que le dieran, lo mismo Perú, para tener una salida de mar”, fueron las palabras del artista en ese entonces.

A raíz de ello, él explicó que sus palabras se sacaron de contexto y negó haber dicho que si no se les cedía mar al país vecino no se volverían a presentar en el territorio nacional.

“A veces las cosas se sacan de contexto. Yo di una opinión pero muy respetuosa de decir: oye algún día se pudieran poner de acuerdo los pueblos chilenos y bolivianos en abrir una canchita pequeña, una pequeña franja de que saliera Bolivia hacia el mar y tal vez funcionaría para los dos países ¿no?’”, aseguró.

Asimismo, agregó “pero claro, no se puede meter con la integridad con un país que tiene el mar, que no lo quiere hacer o no puede hacerlo por alguna razón política o hasta económica”.

Por último, habló sobre la importancia de Chile para Maná “yo creo que es uno de los países en donde más Maná, per cápita, vendemos discos, históricamente hacemos conciertos. Hemos grabado conciertos aquí. Tenemos amigos chilenos y es este pues un país que nos ha dado mucho y simplemente no vamos a decir que no vamos a venir a tocar acá”.