Fran Maira fue la primera invitada de la segunda temporada de la “Caja de Pandora de la Red TV” y habló sobre su vida y sus proyectos.

En la instancia, la creadora de contenidos abordó su carrera como cantante, puesto que recientemente lanzó su primer sencillo llamado “Amiga ya mato”, el cual ha tenido buen recibimiento.

Asimismo, comentó su experiencia con su emprendimiento de “Sex Shop”, el que ya tenía desde antes de entrar a Gran Hermano.

En la misma línea, la chica reality se refirió a su comentada atracción con las mujeres, ya que aseguró que se sentiría más atraída por el cuerpo de las féminas.

“Me encantan los hombres, me gustan mucho, pero siempre he tenido una atracción más sexual por el cuerpo de las mujeres”, aseguró.

“Me gusta todo de las mujeres, pero no es que me gusten todas las mujeres, lo bueno de las mujeres no es que uno se empelote y le pasen cosas, no es así”, explicó.