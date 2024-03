Comparte

En horas de la mañana, el futbolista Jean Paul Pineda fue detenido tras ser acusado de agredir a su pareja, la conductora de Zona Latina, Faloon Larraguibel.

“La dinámica señala que la víctima se encontraba en un departamento, en circunstancias que llega el denunciado, bajo los efectos del alcohol y le reclama una cierta infidelidad a la víctima, procediendo a golpear con el puño en la cadera y en las costillas“, consignó T13.

De acuerdo a la información que se maneja, la situación habría ocurrido en un domicilio en la comuna de La Florida.

Cabe recordar que la relación estuvo marcada, en el último tiempo, por quiebres amorosos y graves acusaciones.

Padre de Jean Paul Pineda habló sobre la agresión que realizó su hijo

Poco antes de las 11:00 horas, el matinal ‘Tu Día’ de Canal 13 logró un contacto con Adan Pineda, padre del futbolista que fue detenido por ejercer violencia intrafamiliar.

Tras ser consultado por la situación, el hombre señaló que habló con él y confirmó que hubo ‘una discusión’. Sin embargo, negó la acusación de su exsuegra. ‘Golpes nunca’, afirmó.

“Yo conversé con él, él efectivamente está detenido acá. Yo vine con la sencilla razón de desmentir a CHV porque la periodista hizo aseveraciones que no corresponden”, expresó el padre del deportista.

Sin embargo, el notero debatió sus palabras, aludiendo a que existe un parte policial oficial, que confirma que la presentadora de TV sufrió golpes de puño en diversas partes de su cuerpo.

Ante esto, Adán señaló que esperaría que la justicia compruebe los hechos. “Sí, es objetivo, pero mientras la justicia no determine lo contrario (…) Mientras la justicia o los médicos no determinen que fue así… Pero en ningún caso quiero justificar el actuar de él, estamos en contra de eso“, expresó.

Tras esto, Priscilla Vargas si bien agradeció que se diera el tiempo para hablar y condenara las agresiones, le precisó que existe una constatación de lesiones, que prueba que Larraguibel fue víctima de violencia física.

El padre del futbolista mantuvo su postura, y expresó: “No sé si será tan así (…) Yo estoy de temprano acá y no la he visto. Los abogados tendrán que ver ese tema. Lo que me molesta es eso, que se diga que mi hijo era maltratador”.

“Se había tomado unos tragos, pero tampoco estaba ebrio”

Prosiguiendo con la entrevista, la conductora Priscilla Vargas aludió a que el hijo de Larragubiel y Pineda, de siete años, presenció la situación y fue él quien buscó ayuda en conserjería.

En la misma línea, aludió a que Pineda se habría encontrado bajo los efectos del alcohol, lo cual pudo haber terminado de manera fatal.

“Hablé con él. Efectivamente, se había tomado unos tragos, pero tampoco estaba ebrio“, explicó el padre.

Luego señaló: “discutieron por un problema que arrastran hace rato ellos, pero en ningún momento hubo golpe. De hecho, nunca la ha golpeado. Entonces, me molesta que le hayan dicho que es un maltratador“.

Por último, Adán Pineda reveló que Jean Paul Pineda se encuentra en un tratamiento para el control de la ira.